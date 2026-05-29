El no dudar de tu “sí”, y de tu “no”

Nunca digas no, cuando quieras decir sí, porque tú ‘no’ se puede confundir con tu ‘sí’. No digas sí, cuando quieras decir, no. Haz, que tú sí siga siendo sí y así, no te confundirás. Que tu sí, sea siempre sí y tú no. En la vida hay sí y hay no. Que tú sí sea siempre afirmativo y que tú no, sea siempre negativo. Recalco, que tú no, sea siempre no. De esta manera, nadie podrá decir, que no es sí, y que tú no es sí. No te confundas ni confundas a los demás y vivirás con claridad y darás mucho sentido a tu vida y mucha vida con tu claridad y sentido. Así todos sabrán que tú sí, es si y tú no es no. Y nadie nunca más, dudar de tu sí y de tu no. Ese sí y ese no te hacen, la vida más clara y la oscuridad jamás podrá callar, la esencia de tu verdad. Caminamos el sendero de la vida y de esta forma, teniendo claro, el camino será más placentero a pesar de las dificultades y de todo lo malo que a tu vida, se presente, porque podrás decir si, cuando lo tengas que hacerlo y decir no, con firmeza, cuando lo tengas que hacer. Porque el viaje de la vida se da, entre el sí y el no. * El autor es docente.