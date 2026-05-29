Opinión

El no dudar de tu “sí”, y de tu “no”

El no dudar de tu “sí”, y de tu “no”
Eliseo Echevers
29 de mayo de 2026

Nunca digas no, cuando quieras decir sí, porque tú ‘no’ se puede confundir con tu ‘sí’. No digas sí, cuando quieras decir, no. Haz, que tú sí siga siendo sí y así, no te confundirás. Que tu sí, sea siempre sí y tú no.

En la vida hay sí y hay no. Que tú sí sea siempre afirmativo y que tú no, sea siempre negativo. Recalco, que tú no, sea siempre no. De esta manera, nadie podrá decir, que no es sí, y que tú no es sí. No te confundas ni confundas a los demás y vivirás con claridad y darás mucho sentido a tu vida y mucha vida con tu claridad y sentido.

Así todos sabrán que tú sí, es si y tú no es no. Y nadie nunca más, dudar de tu sí y de tu no. Ese sí y ese no te hacen, la vida más clara y la oscuridad jamás podrá callar, la esencia de tu verdad.

Caminamos el sendero de la vida y de esta forma, teniendo claro, el camino será más placentero a pesar de las dificultades y de todo lo malo que a tu vida, se presente, porque podrás decir si, cuando lo tengas que hacerlo y decir no, con firmeza, cuando lo tengas que hacer. Porque el viaje de la vida se da, entre el sí y el no.

* El autor es docente.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR