El nuevo rector de la Unachi, gran responsabilidad

Con la renuncia oficial de la exrectora Etelvina de Bonagas, se abrió una nueva etapa para la Universidad Autónoma de Chiriquí. Su salida permitió que nuevos académicos presentaran sus aspiraciones al máximo cargo de esta casa de estudios. Según fuentes oficiales, son diez los candidatos postulados. Sin embargo, más allá de las promesas que puedan realizar durante estos cortos meses de campaña, considero que la discusión principal debe centrarse en la capacidad de liderazgo, transparencia y responsabilidad de quien resulte elegido.

La experiencia reciente demuestra que dirigir una universidad exige criterio, firmeza y decisiones bien sustentadas. La administración anterior quedó marcada por las presuntas irregularidades que afectaron su imagen institucional. Por ello, el próximo rector tendrá la obligación de recuperar la confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad.

Además, deberá impulsar una gestión con cuentas claras, ideas innovadoras y una reestructuración responsable que fortalezca los procesos académicos y administrativos. El objetivo debe ser garantizar calidad, credibilidad y oportunidades para todos los estudiantes.