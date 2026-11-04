El orgullo nacional exige compromiso

La bandera, el escudo y el himno nacional representan mucho más que los colores y las notas musicales que acompañan las celebraciones de noviembre.

Este 4 de noviembre no debería limitarse a izar la bandera o cantar el himno durante los actos escolares también es una oportunidad para preguntarnos qué significan esos símbolos en nuestra conducta como ciudadanos.

El patriotismo pierde sentido cuando se queda en un gesto protocolar y no se traduce en responsabilidad, honestidad y respeto por los demás.

Los símbolos patrios merecen reconocimiento, pero también necesitan ciudadanos que estén a la altura de lo que representan ¿Sino de qué realmente estamos orgullosos?