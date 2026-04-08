El proyecto del tren Panamá - David: una opción logística interesante para el país

En un escenario nacional, en el que las carreteras enfrentan serias limitaciones, el ferrocarril se puede convertir en un gran complemento para la logística y una alternativa viable para mejorar la economía del país. Este modo de transporte más barato, sustentable y efectivo, podría incorporar efectivamente a nuevas regiones del país al desarrollo. Está comprobado que la logística se presenta como una de las bases de nuestra economía. (el transporte, el almacenamiento y el manejo de carga alcanzan hasta un 20% del producto interno bruto y absorbe hasta el 9% de la población ocupada). Es evidente la ausencia de una conectividad rápida y efectiva que no permite que nos convirtamos en un país más incluyente y menos desigual.

Decía un analista local recientemente que “’la mala logística interna que existe en el país se come los ingresos de los interioranos por los altos costos que tienen que pagar por todo lo que envían o reciben de la zona de tránsito”.

De la misma manera quienes residimos en la capital debemos pagar costos elevados en los productos por la ineficiencia de la logística del transporte por carretera. Las vías son deficientes, los combustibles son caros y los sistemas de transporte y refrigeración de los productos son limitados.

En América Latina se está promoviendo un cambio de la carretera al ferrocarril. Panamá debe continuar un modelo que ha demostrado efectividad y pertinencia. El transporte ferroviario se integra con mayor rapidez a los sistemas intermodales de transporte y se combina con otros medios para atender a regiones olvidadas por los planes gubernamentales. Los sistemas ferroviarios se adaptan con agilidad las demandas del mercado y a la diversidad productiva. El sistema intermodal, es fácilmente adaptable al ferrocarril, reduciendo los costos y los tiempos. * El autor es especialista en logística.