Opinión

El puente que Panamá bautizó dos veces

El puente que Panamá bautizó dos veces
El puente que Panamá bautizó dos veces
ML | El Puente de las Américas en Ciudad de Panamá.
19 de octubre de 2026

El 12 de octubre de 1962 se inauguró el Puente de las Américas y, con él, terminó la era del ferry. Durante tres décadas, cruzar el Canal significó filas largas y esperas bajo el sol. Por fin la capital y Colón quedaban unidas por tierra con el resto del país. Además, el continente volvía a tener un paso fijo entre el norte y el sur, algo que no existía desde la apertura del Canal en 1914.

Pero la obra nació con una pelea. Washington, que la financiaba, quiso llamarla Thatcher Ferry Bridge, en honor a Maurice Thatcher, antiguo miembro de la Comisión del Canal Ístmico. El embajador Joseph Farland advirtió que aquello caería mal en Panamá; el presidente Kennedy aprobó el nombre de todos modos.

Panamá respondió con firmeza. El 2 de octubre, diez días antes de la inauguración, la Asamblea Nacional oficializó el nombre Puente de las Américas y ordenó rechazar cualquier documento que usara otro. Los estudiantes marcharon en protesta, y el día de la ceremonia Thatcher cortó la cinta, pero no pudo dar su discurso.

La ironía llegó desde el podio: el subsecretario de Estado norteamericano describió la obra como un verdadero puente de las Américas. Aun así, en la Zona del Canal se siguió diciendo Thatcher durante casi dos décadas.

Sesenta y cuatro años después, nadie lo llama así. Aquella pequeña victoria, ganada con resoluciones, marchas y terquedad, fue uno de los peldaños que llevaron al país a recuperar su Canal. Vale recordarlo cada vez que lo cruzamos.

*** El autor es Ingeniero Industrial Químico, empresario con más de 30 años de experiencia dirigiendo empresas en el área de tecnología.***

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