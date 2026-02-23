El sueño de una jubilación

Al llegar a cierta etapa de la vida, acogerse a la jubilación, luego de formar una familia y haber alcanzado las metas propuestas, es el sueño de muchos. Al jubilarse, tanto el hombre como la mujer son dueños de un cúmulo de experiencias envidiables.

Sin embargo, algunos jubilados enfrentan obstáculos al ser considerados como “muebles viejos” desechables. Pero, en realidad, no es así. El jubilado se enfrenta a una batalla cotidiana con los comercios por el cumplimiento de los descuentos adquiridos por ley en diversos rubros.

La jubilación es una de las mejores etapas de la vida; así lo expresa el señor Carlos, quien sostiene que ahora tiene más tiempo para meditar, reflexionar y tomarse un café con sus amigos, a pesar de que todo se haya encarecido. Ante el alto costo de la vida, hay una enorme cantidad de jubilados que devengan una pensión escuálida y no tienen más opción que continuar buscando el anhelado “chen chen”.

Resulta interesante observar que, durante la juventud, se piensa que la vida es infinita y que somos invencibles; pero todo tiene un límite. Al pasar los años, la vida es como un árbol: luego de sembrada la semilla, este se afianza en sus raíces, florece y da frutos. Es el tiempo de disfrutar de la buena cosecha.

No obstante, algunos encuentran tropiezos porque la pensión no les alcanza y tienen que ingeniárselas para costear medicamentos, préstamos y alimentos, además de cumplir con el pago de los servicios públicos. *El autor es periodista.