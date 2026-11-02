El “Ubi” en el fútbol

En la filosofía existe una concepción denominada “Ubi”, la que alude a la ubicación o ese punto específico que ocupa una sustancia corpórea en el espacio. Responde a la pregunta ¿dónde está algo?

Por otro lado, la ciencia nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a un mismo tiempo.

El concepto de frecuencia nos dice que existen distintas ratas de frecuencia, ejemplo: distintas emisoras de radio.

Desde la física real se expone que en las artes marciales la fuerza explosiva nace de la combinación de respiración, relajación mental y una súbita contracción coordinada de todo el cuerpo.

En el fútbol podemos señalar al Ubi, por ejemplo, como el lugar donde están el balón y el goleador en el momento de patear a portería para concretizar un gol

Es del conocimiento de todos que el ser humano, los futbolistas, los goleadores, están constituidos de diversos cuerpos: físico, emocional, mental y espiritual. Cuerpos que vibran a distintas frecuencias, por lo que pueden ocupar, en apariencia, un mismo espacio a un mismo tiempo.

Al momento del disparo a gol, se debe procesar la mecánica del movimiento similar al de las artes marciales combinando la respiración, la relajación mental, con la súbita contracción coordinada de todo su cuerpo. Todos estos aspectos deben comulgar en el preciso momento en que se ha de convertir un gol. Todos deben ser uno solo, en un solo momento y en un solo lugar, en el sagrado lugar (Ubi) en donde se ha realizar esa proeza, en ese aquí y ahora; tal como lo hacen los haces de luz para producir el rayo láser; debiendo agregar el combustible de la explosión (respiración), la relajación de la intención (concentración) y la contracción de todo ser en el instante previo del impacto, tal como se aprecia en el golpe del Karate.

Cuando se aprenda a llevar a cabo este proceso de manera automática y con la fuerza del alma, se verá que la explosión del impacto convertirá un instante de luz en un rayo tan poderoso que viajara a gran velocidad como el rayo láser.

Como decía Pele, al patear se debe olvidar de la portería y del portero, por ser referenciados antes de llegar al Ubi. Se procesa primero una implosión para que luego se dé una explosión como en una bomba atómica. * Profesor de Historia.