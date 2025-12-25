El verdadero regalo no está en lo material

Que la Navidad y la felicidad no la definan el poder económico para comprar regalos y preparar fiestas. Aún más importante es la capacidad de amar al prójimo, procurar la paz y compartir con las personas más necesitadas.

Estás fechas en que muchos tienen día libre y por fin se puede reunir la familia, que sean aprovechadas de la mejor manera.

Que no nos olvidemos hoy, y siempre de esas personas que sufren lutos, problemas de salud, distanciamiento de familiares, pobreza extrema u otras causas, para compartir, darles un abrazo y expresarles nuestro apoyo.

Mi mayor deseo para todos es tener salud, empleo y felicidad. Felices fiestas.