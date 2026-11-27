Un dicho popular en los EE .UU reza que “El Viernes Negro es el único día del año en que la gente agradece por la mañana tener poco y pelea por la tarde por tener más.” Refiriéndose al evento comercial de rebajas y descuentos masivos que inaugura la temporada de compras navideñas. Se celebra el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos el 27 de noviembre.

El término “Viernes Negro” (Black Friday) no nació en las tiendas, sino en las estaciones de policía de Filadelfia en la década de 1950. Los agentes lo usaban con frustración para describir el caos vial y peatonal del día posterior a Acción de Gracias, cuando multitudes llegaban a la ciudad antes del tradicional partido de fútbol americano entre el Ejército y la Marina.

Los comerciantes intentaron rebautizarlo sin éxito como “Viernes Grande” (Big Friday), hasta que en los años ochenta lograron darle la vuelta al relato, asociando el color negro con el momento en que sus libros contables pasaban de los números rojos o pérdidas a los negros, ganancias.

En Panamá, la fecha adquirió un impulso notable gracias al turismo de compras regional en centros comerciales y zonas libres, extendiéndose durante todo el fin de semana Black Weekend o incluso durante todo el mes de noviembre Black Month.