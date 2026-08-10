“Emprender formalmente debería ser más fácil”

Panamá necesita más empresas formales. Más inversión. Más empleo. Y eso empieza por facilitar el camino de la formalización para quienes deciden emprender.

Nuestro país cuenta con personas con talento, ideas y disposición para crear negocios. Lo que muchas veces falta es un Estado que responda con la misma agilidad con la que los emprendedores están dispuestos a invertir, innovar y generar oportunidades.

La burocracia sigue siendo uno de los principales obstáculos para la formalización. Cada trámite innecesario, cada requisito duplicado y cada demora representan tiempo perdido, mayores costos y oportunidades que se dejan escapar. Para un emprendedor, el tiempo también es capital.

Hay avances. Hay que acelerarlos

Panamá ha dado pasos importantes para simplificar la formalización empresarial. Las Sociedades de Emprendimiento, el Registro Empresarial en línea y la Ventanilla Única de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) son ejemplos de que es posible reducir barreras y facilitar la creación de empresas. Son medidas que demuestran que modernizar procesos sí genera resultados.

Pero esos avances no pueden ser la meta. Deben ser el punto de partida.

Todavía existen procesos que obligan a recorrer distintas instituciones, presentar documentos que el propio Estado ya posee o esperar semanas por respuestas que podrían obtenerse en días, o incluso en horas. Esa realidad no es compatible con un país que aspira a ser más competitivo y atraer más inversión.

Formalizar debe ser un incentivo

La formalización abre oportunidades. Permite acceder a financiamiento, fortalecer la confianza, crecer, generar empleo y participar en nuevos mercados. También amplía la base empresarial del país y contribuye al desarrollo económico.

Por eso, la mejor política pública para impulsar el emprendimiento formal no es crear más trámites. Es eliminar los que no agregan valor.

Digitalizar procesos, integrar plataformas, compartir información entre instituciones y reducir tiempos de respuesta no son aspiraciones. Son decisiones que mejoran la competitividad y hacen más atractivo emprender de manera formal en Panamá.

Un compromiso compartido

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá promovemos iniciativas como el Bootcamp “De la idea al negocio”, celebrado esta semana que termina, porque creemos que la capacitación es fundamental para que más emprendedores den el paso hacia la formalización. Sin embargo, ese esfuerzo solo alcanzará su máximo impacto si va acompañado de un entorno institucional que facilite hacer empresa. La formación prepara; un Estado eficiente permite crecer.

El momento es ahora

Panamá necesita que emprender de manera formal sea más fácil.

Cada empresa que nace representa inversión, empleo y nuevas oportunidades. Cada trámite que se elimina fortalece la competitividad del país. Cada proceso que se simplifica envía una señal de confianza a quienes deciden apostar por Panamá.

Reducir la burocracia ya no debe verse como una reforma administrativa. Debe asumirse como una política de desarrollo económico. Porque cuando formalizar un negocio es más fácil, gana el emprendedor, gana la empresa y gana Panamá.

* Presidente de la CCIAP.