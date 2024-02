En memoria de un gran diplomático panameño, Juan Antonio Tack

Han pasado 50 años desde que dos figuras diplomáticas internacionales, Juan Antonio Tack y Henry Kissinger, firmaron en la ciudad de Panamá el 7 de febrero de 1974, el acuerdo que lleva sus nombres.

La historia marcó en nuestro país en el siglo XX, cuando un hombre firme en sus ideales nacionalista, defender la soberanía de un país, sin derramar una gota de sangre más, como lo era el General Omar Torrijos, que depositó toda su confianza a su amigo, el canciller, que el mismo Omar decía “Cualquier tratado que escriba Tack sé que lo podré vender al pueblo panameño”. Tack, fue el brazo derecho del General Torrijos. Describir a Juan Antonio Tack como persona, puedo decir que fue una persona íntegra, para él no existía la corrupción.

Por eso, en la historia panameña, Juan Antonio Tack, fue el ministro de Relaciones Exteriores, más nacionalista, que discutió y resolvió el problema que vivíamos los panameños de aquella época y que tanto le preocupaba al general Omar Torrijos que era la eliminación del Tratado de 1903, el traspaso de la vía acuática, el retiro indefinido de las bases militares en la zona del canal y la soberanía.

Al iniciarse el proceso de negociaciones entre ambas naciones a finales de 1973 y principios de 1974, en la Isla Contadora, representando a Estados Unidos recaía en la figura de Ellsworth Bunker y por Panamá, Juan Antonio Tack de Panamá, con sus asistentes.

Mi apreciación sobre estas negociaciones en aquella época fue desproporcionada por lo que representaba el Tío Sam, podemos decir que veíamos en ese escenario a David y Goliat. Sin embargo, nuestro canciller Juan Antonio, como buen conductor, supo afrontar este desafío, en el que creyó fielmente nuestro comandante Omar.

El propósito de estas negociaciones era la de discutir la propuesta panameña, que contenía ocho principios básicos, que, según el gobierno panameño, “deberían formar la base de un nuevo tratado canalero justo y equitativo, que nuestros países se comprometieron a aceptar en su declaración del 3 de abril de 1964”.

Posteriormente dicha propuesta es conocida como Declaración Conjunta Tack-Kissinger, que fue firmada por el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger

y el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño en Panamá el 7 de febrero de 1974, Ministro Juan Antonio Tack.,

La Declaración, que consta de un preámbulo y ocho párrafos, tenía como objetivo “orientar a los negociadores de ambos países en sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo justo y equitativo que elimine definitivamente las causas del conflicto”, de estableciendo requisitos para una relación moderna basada en el respeto mutuo

A veces las palabras no alcanzan para expresar el aprecio y los sentimientos que tenemos a persona con la que alguna vez trabajamos en conjunto como fue Juan Antonio Tack, el cual no ha sido colocado en las páginas de un obrero estatal, funcionario que trabajó con amor, cariño y apego a la patria que realizó su misión y logró que se eliminara la quinta frontera enclavada en el corazón de nuestro territorio dejando su huella, “Estados Unidos vetó a Panamá, pero el mundo vetó a Estados Unidos”.

Me siento orgulloso de formar parte de las amistades del diplomático Tack, haciendo un recorderis y como se lo conté al comandante Torrijos cuando me preguntó de dónde había nacido esa amistad. Respondiéndole, que nuestra amistad había nacido cuando trabajamos juntos en diferentes actividades nacionales e internacionales, donde siempre hubo cooperación y colaboración entre los dos. Todo se debió cuando el general Torrijos, me mandó a buscar al canciller Tack, y él le dijo a Torrijos que iría si el capitán Samudio, lo iba a buscar. Así, era este diplomático panameño.

Deseo concluir, describiendo la personalidad y sus acciones como fue figura pública intachable que lo resaltaron como el canciller de la dignidad Juan Antonio Tack Rodríguez, un negociador innato, formó parte de la delegación que viajó a Washington para denunciar la crisis del 9 de enero de 1964, cuando Panamá acusó a Estados Unidos de agresión, Ministro Consejero en Ginebra, Suiza, y posteriormente en París, representando a Panamá ante la UNESCO, desempeñó un papel fundamental en las negociaciones del nuevo Tratado del Canal. Su lealtad al líder panameño Omar Torrijos y su colaboración estrecha con él que marcaron su carrera política. Agradezco a Martín Torrijos, que fue el único que le hizo un reconocimiento por su postura nacionalista y que hizo que nuestro país conjuntamente con el general Omar Torrijos Herrera, hoy día gozamos de una extensa soberanía en nuestro país.

Abogado – Docente – Mediador