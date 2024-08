Complemento este artículo sobre las enfermedades del sistema cardiovascular, invitándolos a la lectura de la reciente publicación de “Harvard Medical School” titulada “What Will the New Cardiovascular Risk Calculator Mean for Patients?” Los hallazgos subrayan la importancia de reexaminar los límites de tratamiento actuales en paralelo con las nuevas estimaciones de riesgo para individualizar mejor la terapia y mejorar las decisiones clínicas.

Tiene gran relevancia para nosotros, pues las enfermedades del sistema cardiovascular siguen siendo la principal causa de muerte en nuestro país, causando cada año un promedio de 6,500 defunciones. Constituyen un grave problema de salud pública y requiere que avancemos hacia el desarrollo de un nuevo modelo de atención, basado en la promoción de la salud, la atención preventiva y el abordaje integral e intersectorial de los determinantes sociales de la salud.

En ese contexto, actualizo las estadísticas nacionales, comparto resumen de la publicación de ‘Our World in Data’ con información clave sobre las enfermedades cardiovasculares y los invito a complementar con la serie de artículos en este blog sobre el tema...las enfermedades del sistema cardiovascular presentan un claro aumento y constituyen la principal causa de muerte en el país, causando el 28% del total de defunciones (32,587) defunciones en los últimos cinco años.

El número total de muertes por enfermedades cardiovasculares ha aumentado a nivel mundial. En 2000, alrededor de 14 millones de personas murieron a causa de enfermedades cardiovasculares en todo el mundo, mientras que en 2019 esa cifra fue de casi 18 millones. Este aumento se debe en parte al crecimiento y envejecimiento de la población, especialmente en Asia, así como al aumento de factores de riesgo como la obesidad y la diabetes.

