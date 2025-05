Es el momento de fortalecer la mente

Con la llegada de la temporada de lluvias, en ocasiones, la actividad física se reduce y no podemos dejar de hacer ejercicios. Se convierte en un hábito perdido, pues hoy más que nunca debemos mejorar nuestro estado de salud. Practicar mientras llueve es, más que todo, una muestra de constancia de disciplina y una forma de fortalecer la mente, enseñándote a superar la incomodidad y a adaptarte a diferentes condiciones. Son muchos los que prefieren hacer ejercicios al aire libre o ir al gimnasio para sentirse motivados, pero no todo es como se espera y cuando llueve, debemos estar preparados para combatir la pereza. La mente puede ser nuestro mejor aliado, pero también nuestro peor enemigo. En momentos en el que el mundo se presenta con muchos retos, inestabilidad y un devenir incierto sería bueno empezar dejar nuestros temores por los días de lluvia. Que nos caigan unas gotas de lluvia, siempre que tengas tus dosis de la influenza al día, y disfrutar. No importa si el día es nublado, soleado o lluvioso, lo importante es la mentalidad que tenemos para enfrentar esos amaneceres.

* Periodista.