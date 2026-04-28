Esa vulnerabilidad y el impacto en la logística

El icónico Puente de las Américas, inaugurado en 1962, por mucho tiempo la única conexión terrestre con el interior del país, luego de la ruptura del territorio por el Canal, es un símbolo de soberanía y vinculo simbólico con el resto de continente. Es una estructura esencial para el transporte y el desarrollo nacional, en una matriz logística en la que predomina el transporte terrestre de mercancías. La logística moderna entendida como un proceso de gestión de transporte de insumos prioritarios para la vida de la población, no puede quedar sometida a las vacilaciones de un sistema vulnerable de comunicación sujeto a los intereses comerciales, casi siempre foráneos, que usufructúan, las ventajas de nuestra posición geográfica.

En la economía moderna, las actividades productivas se organizan en cadenas de suministros, que son columna vertebral de la economía y se completan con la entrega de un producto o servicio a los consumidores finales. La vulnerabilidad de una infraestructura vial y las afectaciones generadas por eventos fortuitos extremos, como el ocurrido en el Puente de la Américas , ocasionan restricciones totales o parciales al flujo de mercancías, que se traducen en cuantiosas pérdidas económicas. En Panamá, hace falta extender los beneficios del crecimiento más allá de la capital para integrar a las provincias al desarrollo. Nuestro crecimiento económico, no garantiza por sí, la equidad. * Especialista en logística.