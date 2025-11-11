Escoge bien tu mercado de comercialización

Imagine que es dueño de un carrito de hotdogs, ¿Qué haces usted para vender más?; ¿Ofrece unas salsas especial de receta secreta?, ¿Vende más barato?, ninguna de ellas. El secreto es estar cerca de gente con hambre. Por ejemplo: la parada del bus, la salida de un edificio o evento. No importa si tu hotdog no es el mejor del mundo, si estás en el lugar adecuado, frente a las personas que necesitan comer, ¡BINGO! El mejor ejemplo es la cadena McDonald’s, en 1940 Richard y Maurice McDonald abren su primer restaurante con alta eficiencia en procesos con buena calidad, para 1956 se asocian con Ray Kroc, y abre su primer restaurante McDonald’s, y en 1961: Ray Kroc compra la compañía. Con una la visión de que los restaurantes tenía que tener buena ubicación para captar a personas que necesitaban algo para comer rápido. Entre 1960 y 1970. La compañía se expande rápidamente en el mundo con esta filosofía. Hoy en día, McDonald’s Corporation opera más de 40,000 restaurantes en todo el mundo. Elegir bien tu mercado es lo más importante en cualquier estrategia de marketing. Encuentras a tu público ideal, que tienen el problema que tu producto resuelve. * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.