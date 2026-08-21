Opinión

“Hacer leña del árbol caído”

“Hacer leña del árbol caído”
21 de agosto de 2026

Se ha vuelto costumbre, mas con el uso de las llamadas redes sociales, opinar de manera grosera, visceral y con odio a los funcionarios o figuras públicas una vez dejan el cargo, lo que popularmente se conoce como “hacer leña del árbol caído”.

Este aforismo describe la conducta de atacar, criticar, humillar o aprovecharse de alguien cuando ha sufrido una desgracia, ha perdido su posición de poder o se encuentra en un momento de gran debilidad.

Pero los que “hacen leña del árbol caído” se retratan como oportunista y cobardía humana. Quienes no se atrevían a confrontar a la persona cuando era fuerte, aprovechan su caída para cebarse con ella sin riesgo a una respuesta contundente y quizás, con graves consecuencias.

En la vida rural talar un árbol grande, sano y firme requería mucho esfuerzo, herramientas pesadas y conllevaba riesgos. Sin embargo, cuando una tormenta, un rayo o la vejez hacían caer, la situación cambiaba: El árbol en el suelo ya no imponía peligro. Cualquiera podía acercase con un hacha simple para cortar ramas y llevarse madera fácilmente.

En una fábula griega, un león que antes infundía terror en la selva yace moribundo. El jabalí le clava sus colmillos, el toro lo cornadas y hasta el asno —conocido por su mansedumbre— le da una coz en la cabeza. El león lamenta que incluso, los más cobardes se atrevan a ultrajarlo solo cuando ya no puede defenderse.

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