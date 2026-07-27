Hasta donde puede llegar la frustración de no trabajar

La falta de oportunidades laborales y las difíciles decisiones que algunos toman para buscar un mejor futuro, resulta impactante pensar que haya quienes decidan ir a otro país a participar en una guerra, no solo por el riesgo que implica, sino porque esa decisión puede estar motivada por la desesperación y la ausencia de alternativas en su lugar de origen. Más que juzgar su valentía, es importante preguntarse qué circunstancias los llevaron a considerar esa opción.

En Panamá, el desempleo y la escasez de oportunidades continúan siendo desafíos importantes, especialmente para los jóvenes profesionales. Muchas personas invierten años de esfuerzo en sus estudios con la esperanza de conseguir un empleo relacionado con su carrera, pero al graduarse se enfrentan a un mercado laboral limitado y en muchos casos, terminan trabajando en áreas distintas a su formación y con salarios bajos. Esta situación genera frustración y desmotivación.

Por ello, el anuncio del Gobierno sobre la creación de 80 mil empleos para 2027 representa una expectativa para miles de panameños. Sin embargo, más allá de las promesas, la ciudadanía espera resultados concretos.