¿Hasta dónde se puede llegar por ‘likes’?

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para el despliegue de información, haciendo que profesiones hayan cambiado por completo su esquema de trabajo, pero existe también otra realidad llamada tendencia.

En estas plataformas cibernéticas muchas personas hacen hasta lo que menos uno se puede imaginar con tal de volverse viral. Tanto así que son capaces hasta de perder la vergüenza en lugares públicos y más allá de esto de poner sus vidas en riesgo.

Psicólogos y sociólogos expertos en el comportamiento humano afirman que la mayoría de los individuos que son capaces de actuar de manera socialmente inaceptable es porque creen que el hacerse tendencia o formar parte de retos llamados ‘trend’ los puede volver famosos.

No cabe duda de que la generación actual, no está buscando cosas a futuro, sino solo se centran en el presente, poniendo en riesgo su estabilidad emocional y profesional, creo que debe existir políticas públicas que creen campañas para concientizar a los jóvenes hacerle saber que el futo si es importante, no es necesario que atenten contra su moral. * Periodista.