IA sobre bases aún débiles

Muchas empresas están entrando en la llamada Transformación con IA sin haber terminado su Transformación Digital. El problema no es semántico, es estratégico. Digitalizar nunca fue comprar tecnología, implicaba revisar procesos, datos, cultura, capacidades y modelos de negocio. Si esa base quedó incompleta, incorporar inteligencia artificial no corrige la deuda, puede amplificarla.

La consecuencia aparece pronto. Automatizaciones sobre procesos deficientes, datos fragmentados, herramientas desconectadas, decisiones sin métricas y equipos que utilizan IA sin un propósito económico definido. Y surge la paradoja de una empresa que parece más moderna, pero no necesariamente es más productiva, rentable ni competitiva. Incluso puede aumentar costos y complejidad mientras conserva problemas organizacionales que debieron resolverse.

Retomar el rumbo exige volver a lo esencial. Primero, diagnosticar qué componentes de la Transformación Digital siguen pendientes, especialmente procesos, datos, integración y capacidades. Segundo, priorizar los problemas de negocio que justifican tecnología e IA. Y tercero, construir una hoja de ruta que conecte iniciativas, responsables, inversión, indicadores, impacto financiero y resultados esperados.

La IA no sustituye la Transformación Digital ni permite saltarse sus fundamentos. Puede acelerarla, profundizarla y multiplicar su impacto, pero solo cuando existe una organización preparada para convertir tecnología en valor. Transformarse con IA sin haber aprendido a transformarse digitalmente puede terminar siendo una colección de herramientas.