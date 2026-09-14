Iglesia Jezreel celebró 13 años de fe, crecimiento y servicio

Fortalecidos por el inmensurable amor de Cristo y con nuestra fe puesta en Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Jezreel celebró con alegría sus 13 años de fundación. Han sido 13 años de fe, crecimiento y perseverancia, en los que hemos visto la fidelidad de Dios y alcanzado importantes logros, permaneciendo firmes en nuestra misión de compartir el mensaje de Cristo. En estos trece años, desde que iniciamos esta noble labor, hemos sido testigos del crecimiento y avance de nuestro templo, paso a paso, gracias a las bendiciones y a la fidelidad de nuestro Padre Celestial.El camino para llevar nuestra fe a más personas no ha sido fácil. Sin embargo, confiamos en que para Dios nada es imposible y, con fe y dedicación, hemos logrado avances que antes parecían inalcanzables. Hemos alcanzado trece años de fundación. Esperamos que nuestra fe en el Dios Todopoderoso continúe fortaleciéndose y extendiéndose en esta nación, llevando esperanza y devoción a Cristo, y preparando corazones para su segunda venida, porque nuestro país necesita hoy más que nunca acercarse a Dios.