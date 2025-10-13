Iniciativa para eliminación de enfermedades

Los invito a conocer y aplicar la Iniciativa para la eliminación de enfermedades transmisibles propuesta por la OPS. Es una gran oportunidad estratégica y política para que el gobierno, la sociedad civil, la academia, el sector privado y las comunidades eliminen más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas en las Américas para el 2030. El documento de política tiene en cuenta el mandato de la Organización así como los planes y las estrategias de eliminación existentes, y se centra en diversos trastornos de salud. Se ofrece un enfoque colectivo y una estrategia integral para la eliminación de las enfermedades, se indican las enfermedades y los problemas relacionados que son posibles candidatos para la eliminación en la Región y se señalan líneas comunes de acción. En el documento se establecen algunas metas usando un enfoque novedoso que aborda las cuatro dimensiones de la eliminación, a saber, la interrupción de la transmisión endémica, el fin de la mortalidad, el fin de la morbilidad y el fin de la discapacidad. En cada meta de eliminación de una enfermedad específica se puede incluir una o varias de estas dimensiones. En este contexto, actualizo esta entrada invitándolos a conocer el documento “Mejores inversiones para acelerar la eliminación de más de 30 enfermedades transmisibles en las Américas”, presentado por la OPS durante una sesión informativa en el 62º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). * Médico. ** Fragmento del texto tomado en el sitio web: https://elblogdejorgeprosperi.com.