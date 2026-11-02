Intereses de Vietnam en Panamá

Al despojarse de conflictos que la postraron económicamente, Vietnam se empinó para enfrentar retos universales.

Con una extensión territorial de 331,690 kilómetros cuadrados, habitados por más de cien millones de personas, con una fuerza laboral que supera los 50 millones de trabajadores sedientos de anhelos y, donde el analfabetismo es imperceptible, los vietnamitas compiten con destreza en varios campos, entre ellos la agricultura, donde hacen germinar la tierra para sofocar con alimentos una de las epidemias más aterradoras: el hambre.

Vietnamitas intentan incursionar comercialmente en Panamá sin esconder su envidia por nuestra posición geográfica; la libre circulación del dólar estadounidense, la cercanía entre dos océanos importantes: Atlántico y Pacífico que se abrazan a revés del canal.

Mientras a los panameños nos aterrorizaban temblores, una misión de vietnamitas liderados por el empresario Lee Tan, la señora Phan Thi Nga primera secretaria de la oficina comercial de Vietnam en México, concurrente en Panamá, y la cónsul honoraria, Regina Arauz de Liakópulos, reunió a empresarios y delinearon detalles para afianzar relaciones comerciales entre ambos países

Se extirparon ignorancias y detallaron aspectos económicos y tratados comerciales.

Por parte del gobierno de la República de Panamá, el timbrazo de atención, lo dio Hardeep Singh Bhullar del Ministerio de Comercio e Industrias.

En la reunión, salpicada de comentarios, se explicaron ventajas de las zonas francas delineadas por Rodrigo Jaèn; visas de inversionistas calificados, por Jenny Chong y detalles de su experiencia diplomática en Vietnam por el exembajador Servio Samudio.

Mientras el sismo nos sacudió, varios panameños y vietnamitas ignoraron amenazas telúricas en su intento por fortalecer la economía entre ambas naciones, geográficamente distantes pero unidas por el deseo de triunfar comercialmente.

***El autor es periodista.***