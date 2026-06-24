Keiko Sofia Fujimori Higuchi, un hito en Perú

Keiko Fujimori logró imponerse en la segunda vuelta presidencial de Perú 2026 con apenas un margen de unos 40 mil votos sobre Roberto Sánchez, convirtiéndose en la primera mujer presidenta del país, tras tres intentos fallidos en 2011, 2016 y 2021.

Su victoria, aún pendiente de proclamación oficial por el Jurado Nacional de Elecciones, marca el retorno del fujimorismo al poder después de más de dos décadas y abre un escenario de alta tensión política. El resultado ajustado refleja un país dividido entre derecha conservadora y sectores de izquierda.

La oposición denuncia irregularidades en votos del extranjero y ha convocado movilizaciones en Lima para “defender el voto popular”.

En las elecciones parlamentarias del año 2006, postuló al Congreso de la República y fue elegida legisladora. En ese proceso, se convirtió en la congresista más votada de la historia del Perú, alcanzando más de 600,000 votos preferenciales, un récord que demostró su arrastre electoral individual a nivel parlamentario.

Keiko Fujimori es la figura política que más veces ha disputado una segunda vuelta presidencial en el Perú (en 2011 contra Ollanta Humala, en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski, en 2021 contra Pedro Castillo y recientemente en los reñidos comicios de junio de 2026 frente a Roberto Sánchez), consolidándose como una de las figuras más influyentes y polarizantes del escenario electoral contemporáneo.