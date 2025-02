La basura: un ciclo roto que parece no tener solución

La acumulación de basura en San Miguelito enfrenta un problema que parece un círculo interminable, aunque la recolección se realiza regularmente, el “patacón” resurge al siguiente día, como si nunca se hubiese recogido. Esta situación no solo afecta la estética del distrito, sino también la salud pública y el medio ambiente. La raíz del problema no está únicamente en la frecuencia de recolección, sino en la cultura de manejo de los desechos desde los hogares. ¿Por qué no pueden esperar a que pase el camión para sacar la basura? ¿Por qué no coordinar mejor con los recolectores y ajustar nuestras rutinas a los horarios establecidos? Es un tema de organización y conciencia. La responsabilidad queda en cada uno de nosotros, si cada vecino se compromete a sacar su basura en el momento adecuado y a reducir los desechos que genera, podemos transformar esta realidad. No podemos depender solo del camión recolector; la solución empieza en casa. Educación, comunicación y acción conjunta son clave para acabar con el patacón, así no tenemos que pasar por la calle poniendo en riesgo nuestra vida por esquivar un basurero improvisado.

* Periodista.