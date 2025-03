La saliva es un fluido corporal esencial para la digestión y la hidratación, pero también es un medio de transmisión de diversas enfermedades.

El doctor Silvio Vega, microbiólogo y especialista en enfermedades infecciosas, detalló que la saliva puede llegar a alojar gran cantidad de microorganismos productores, que pueden ser transmitidos por la misma saliva o por microgotas que se originan al hablar con alguien o encima de algún objeto fijo o en movimiento.

“Si el virus es un patógeno puede transmitirse de inmediato. Aunque hay algunas enfermedades como la hepatitis B que requieren que la cantidad de saliva sea grande para poder reproducir la enfermedad”, explicó.

Mientras, la pediatra infectóloga Dora Isabel Estripeaut destacó que los más propensos en contagiarse son los bebés prematuros, recién nacidos, niños pequeños (entre un año y seis años) y los ancianos en edades de ochenta a noventa. También agregó que existen diferentes formas de lograr contagiarse.

“No solo se da por el beso en la boca, a veces un solo contacto cercano con la persona o con objetos en los que la persona habló por encima es suficiente para tener el virus”, dijo la pediatra.

Dentro de las recomendaciones que señalaron ambos especialistas, para evitar el contagio, están: no estar cerca de personas infectadas, no hablar encima de los alimentos (ni cuando están preparando ensaladas), mantener un buen estado de higiene bucal y personal, evitar el intercambio de salivas a través de vasos, bombillos de tereré, chupetes, mamaderas, juguetes u otros utensilios que se lleven a la boca los niños. Además, no compartir los objetos de uso personal y, si está enfermo, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.