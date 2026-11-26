Por las décadas de los años de 1940 y de 1950, la mayoría de los jóvenes era profesante del “pritismo”. Se puede decir que este era un movimiento que se caracterizaba por una forma especial de vestir, de caminar, de bailar, de hacer el amor. El “pritismo” era, en fin, un movimiento cultural.

El vestido de esa época se presentaba con solapas anchas, el faldón bastante largo, luego la basta era estrecha, predominaba el llamado boca de rifle. La corbata era delgada. Ahora ha quedado muy poco, puesto que la basta es ancha, la corbata es ancha cuando se usa, generalmente no se lleva.

El estilo de caminar era garboso y recto. En esa época había profesores de educación física como el profesor Zerr, Jaèn, Varela, Hurtado, que imponían una rígida disciplina a los estudiantes. Se debe caminar, decía el profesor Zerr, como si estuviera parado de espaldas a la pared. Esa forma de gimnasia influyó en la forma de bailar. Se bailaba perpendicular al suelo, recto, con gracia en los movimientos. Se movían las manos, puesto que ese movimiento forma parte del baile. Qué diferencia con el estilo actual, en el que el bailador mientras más deforme y arrítmico se encuentre, mejor cree que baila.

El “pritismo” coincidió con las grandes orquestas como Marcelino Álvarez, Armando Boza, Ángelo Jaspe, Rio Plata, Hermanos Lombardo, Raúl Ortiz y tantos otros conjuntos musicales, que deleitaban con su ritmo y estilo.

Pero si en algo hay diferencia del grupo de la época del “pritismo” con la generación actual de jóvenes. Podemos decir, con esta generación, es en la forma de amar, de querer, de enamorarse. En esta generación predomina el amor telefónico. Todo se dice y se hace por teléfono. Hasta la familia de la novia se conoce por ese gran aparato de comunicación directa.

Se ha perdido algo fundamental y es el requiebro. Las actividades que se hacían para conquistar o ser conquistado. Los jóvenes de ese decenio eran más románticos y recurrían al regalo de flores, de serenatas, de versos, de cartas, que ahora han desaparecido. Probablemente el progreso tecnológico esté imponiendo una nueva forma de amar, que terminará con la multiplicación de la especie en la forma antigua, para sustituir todo con una probeta química.

***Fuente: Un Punto de Vista Diferente del Dr. Secundino Torres Gudiño.***