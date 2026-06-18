La extensión universitaria: una aliada estratégica

Desde mi experiencia en la gestión pública, el trabajo comunitario, la promoción de la equidad de género y, actualmente, como Directora de Extensión y Vinculación Social de UMECIT, he comprobado que la extensión universitaria es mucho más que una función sustantiva de la educación superior, es una herramienta estratégica para el desarrollo sostenible de los países.

En Panamá, desafíos como el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la violencia de género, los feminicidios, la salud mental, la exclusión social y las brechas de acceso a oportunidades demandan respuestas integrales que trasciendan las aulas. En este contexto, la extensión universitaria permite conectar el conocimiento académico con las necesidades reales de la población, convirtiendo a las universidades en agentes activos de transformación social.

A través de programas de emprendimiento, vinculación comunitaria, formación continua, voluntariado, internacionalización y seguimiento a graduados, la extensión universitaria fortalece capacidades, promueve la empleabilidad y genera oportunidades para grupos históricamente vulnerables. Desde mi experiencia como profesional de las ciencias sociales, con trayectoria en políticas públicas, equidad de género y extensión universitaria, considero que estos esfuerzos adquieren mayor impacto cuando se articulan con otros actores estratégicos. En este sentido, la extensión universitaria favorece la vinculación entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad civil, impulsando alianzas orientadas a la innovación, la cohesión social y el desarrollo territorial sostenible.

Desde esta perspectiva, la universidad no solo forma profesionales, sino también ciudadanos comprometidos con la construcción de soluciones para los problemas que afectan a sus comunidades. La extensión universitaria representa ese puente que transforma el conocimiento en acción y la educación en una fuerza capaz de generar bienestar, reducir desigualdades y contribuir a una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.

Por ello, es necesario que el sector público y el sector privado reconozcan a las universidades como aliadas estratégicas para el desarrollo nacional. Su capacidad para generar conocimiento, formar talento humano, impulsar la innovación, promover la participación ciudadana y desarrollar proyectos con impacto territorial las convierte en socios clave para la construcción de políticas públicas, el fortalecimiento de la competitividad y la atención de los desafíos sociales que enfrenta el país.

Invertir en extensión universitaria y fortalecer los vínculos entre universidad, empresa, Estado y sociedad civil es invertir en desarrollo humano, cohesión social y crecimiento sostenible. Los grandes retos de nuestro tiempo requieren soluciones colaborativas, y las universidades están llamadas a ser parte activa de esa transformación.

***La autora es magister en Prevención de Violencia de Género.