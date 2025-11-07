Recordaremos el día del Periodista en honor al insigne bardo y escritor - Gaspar Octavio Hernández-, quien murió el 13 de noviembre de 1918 (nació el 14 de julio de 1893), mientras escribía en la redacción del diario La Estrella de Panamá. Pero es la fuerza de la palabra escrita la que ha roto murallas, tumbado ideas erradas, ha roto cadenas y barrotes de cárceles infames, impuestas con ánimo de callar la voz.

Para el año 2025, un total de 13 periodistas han sido asesinados en los primeros siete meses del año. Sin contar los de zonas de conflicto. De estos, 9 en México, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), lo que convierte este año en uno de los más mortíferos para la prensa en la región. Este año debemos hacer valer una vez más la fuerza de la palabra escrita, demostrado por hombres y mujeres como Alfred Dreyfus que no era periodista, sino capitán del ejército francés. Fue encarcelado en 1894 por cargos de traición, enviado al exilio en la prisión de la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa. ¡La prensa jugó un papel crucial cuando el escritor Émile Zola publicó su famoso artículo “J’accuse...!” en 1898, denunciando la corrupción del sistema judicial y militar. El escritor y activista nigeriano Wole Soyinka (1934 - ) escribió parte de sus memorias y poesía en papel higiénico durante su encarcelamiento. Aunque no era periodista, su labor crítica y literaria lo convirtió en una figura clave de la libertad de expresión. Otro caso notable: Nawal El Saadawi (27 de octubre de 1931-21 de marzo de 2021). La escritora y médica egipcia, también escribió en papel higiénico durante su encarcelamiento en 1981, bajo el régimen de Anwar Sadat. Aunque no era periodista, su labor crítica y literaria lo convirtió en una figura clave de la libertad de expresión. Ejemplos conmovedores de cómo la palabra escrita puede sobrevivir, incluso en las condiciones más adversas. * El autor es comunicador social.