La gorra...gran nivelador social

Melquiades Valencia
21 de enero de 2026

Recibí vario regalos de un amigo que vino de los Estados Unidos luego de terminar su carrera universitaria y entre ellos una gorra de beisbol, con adornos en la frente de edificios la efigie de la dama de la libertad y su simbólica antorcha y la frase New york City.

Resulta que este sombrero que todo el mundo en el planeta ha usado, tiene un recorrido desde 1860 – cuando Los Brooklyn Excelsiors lo introdujo, es el ancestro directo de la gorra moderna: la “Brooklyn Style”. En 1901, el equipo de béisbol, los Detroit Tigers fueron los primeros en poner un logotipo (un tigre) en el frente.

Para 1954 la New Era y la 59FIFTY: Harold Koch, de la compañía New Era, rediseñó la gorra para darle una estructura más rígida y profesional. Este modelo, el 59FIFTY, se convirtió en el estándar oficial de las Grandes Ligas (MLB) y es la silueta que todos reconocemos hoy.

La gorra de béisbol ha trascendido el deporte para convertirse en uno de los objetos más cargados de simbolismo en la cultura global, representa Identidad y Pertenencia. Es la forma más rápida de mostrar lealtad. No solo a un equipo, sino a una ciudad o una corriente política o social.

La gorra de los Yankees como símbolo de Nueva York, incluso para quienes no ven béisbol. En los años 80 y 90, gracias a la cultura Hip-Hop, la gorra adquirió un tono desafiante. Usarla hacia atrás o de lado se convirtió en un símbolo de actitud, identidad callejera y resistencia cultural símbolo de Rebelión y Juventud.

Es una de las pocas prendas que usan por igual un obrero de construcción, un multimillonario, una celebridad o un político. Es el “gran nivelador” de la moda estadounidense.

* Periodista.

