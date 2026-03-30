Mucha gente comenta hoy como si la confrontación con Irán fuera algo repentino, improvisado o de algún modo provocado por las necesidades de Israel. Eso es falso. La guerra de Irán contra Estados Unidos no empezó ayer, ni fue inventada en Jerusalén. Empezó en 1979, cuando cayó el Sha, los mulás tomaron el poder y se construyó un régimen revolucionario sobre el odio antiestadounidense, el fanatismo religioso y el desprecio por el mundo civilizado. Desde el primer día, la República Islámica se definió no simplemente como un gobierno, sino como la punta de lanza de una guerra ideológica contra Estados Unidos, Occidente y el orden mismo que sostiene la civilización moderna.

La toma de la embajada estadounidense en Teherán y el secuestro de diplomáticos norteamericanos durante 444 días no fue solo una crisis diplomática. Fue el acto inaugural del régimen. Fue una declaración de guerra en forma revolucionaria. Los nuevos gobernantes de Irán escupieron sobre el derecho internacional, humillaron a Estados Unidos ante el mundo y se regodearon en ello. Le dijeron a Estados Unidos exactamente quiénes eran. La tragedia no es que ocultaran sus intenciones. La tragedia es que tantos en Occidente se negaron a creerles.

Lo que vino después no fue moderación. Fue expansión. El régimen construyó un imperio del terror a través de apoderados, milicias, asesinos y clientes ideológicos: Hezbolá en el Líbano, milicias chiitas en Irak, redes en Siria, estructuras terroristas en el extranjero y más tarde los hutíes y otros instrumentos armados del caos. Irán descubrió muy pronto que podía asesinar por medio de intermediarios mientras se escondía detrás de una negación plausible. Esa se convirtió en la firma de la República Islámica: agresión sin uniforme, guerra sin declaración, asesinato sin rendición de cuentas. Pero la negación plausible no borra la culpa, y los muertos no estaban menos muertos porque Teherán prefiriera matar por control remoto.

Beirut en 1983 debió acabar con toda ilusión. Doscientos cuarenta y un militares estadounidenses, en su mayoría marines, fueron masacrados en el atentado contra el cuartel de los marines. Masacrados, no “caídos”, no “víctimas del conflicto”. Aquello no fue una batalla convencional. Fue una carnicería terrorista llevada a cabo por Hezbolá, la legión extranjera más eficaz de Irán, creada, armada, financiada y dirigida por Teherán. Describir eso como un episodio más de la inestabilidad de Oriente Medio es cobardía moral. Fue un acto de guerra iraní ejecutado a través de un apoderado. Se derramó sangre estadounidense. La estrategia era iraní.

Y ese patrón nunca se detuvo. Irán no exportó libertad, prosperidad ni estabilidad. Exportó explosivos, misiles, milicias, radicalización y muerte. Los soldados estadounidenses en Irak enfrentaron artefactos fabricados por Irán y redes respaldadas por Irán. Los intereses estadounidenses en toda la región fueron atacados por fuerzas armadas y guiadas por Teherán.

Los nombres de los apoderados cambiaban. El método no. Allí donde el régimen intervenía, dejaba el mismo rastro: subversión, fanatismo y cadáveres. La República Islámica nunca vio a Estados Unidos como un rival con el que se pudiera negociar honorablemente. Lo vio como un enemigo al que había que debilitar, humillar, desangrar y expulsar de la región.

La cuestión de Al Qaeda y del 11 de septiembre exige seriedad, no consignas baratas. No se debe afirmar lo que no puede probarse. Irán no fue el centro de mando del 11-S en el sentido estricto. Pero la honestidad también exige rechazar la afirmación igualmente deshonesta de que Irán no tuvo nada que ver con el ecosistema más amplio de la yihad antiestadounidense. El régimen no necesitó planificar cada detalle del 11-S para formar parte de la maquinaria más amplia de odio, facilitación y terror que ayudó a crear un mundo en el que casi 3.000 estadounidenses fueron asesinados. Los fanáticos chiitas y suníes podrán diferir en teología, pero el odio a Estados Unidos, el odio a Israel y el odio a Occidente han sido con frecuencia suficientes para tender puentes entre ellos. Los fanáticos no necesitan unidad doctrinal para cooperar en la barbarie.

Por eso el intento actual de presentar el conflicto con Irán como una invención israelí es tan podrido y tan peligroso. Borra casi medio siglo de agresión iraní contra Estados Unidos. Les pide a los estadounidenses que olviden a los rehenes en Teherán, a los marines en Beirut, a los muertos y mutilados en Irak, a las redes terroristas, a las guerras por intermediarios, a los cánticos de “Muerte a Estados Unidos” y al historial interminable de amenazas, ataques y asesinatos. Les pide que abandonen la memoria y reemplacen la historia por una vieja calumnia vestida con ropa moderna: que los judíos manipulan a las grandes potencias y arrastran a las naciones a guerras que no son suyas.

Eso no es análisis. Eso es antisemitismo. La acusación de que Israel “arrastró” a Estados Unidos a confrontar a Irán no es más que el viejo veneno de la doble lealtad y del control judío, reempaquetado para el consumo político contemporáneo. Es la misma mentira inmunda que ha surgido durante siglos: cuando actúan los tiranos, culpemos a los judíos; cuando las democracias se defienden, culpemos a los judíos; cuando el mundo enfrenta un peligro, culpemos a los judíos. Esa mentira no explica nada. Existe con un solo propósito: absolver a los culpables y manchar a los inocentes.

Estados Unidos no necesita que Israel le explique por qué Irán es una amenaza. Teherán lo explicó en 1979. Lo explicó durante la crisis de los rehenes. Lo explicó en Beirut. Lo explicó a través de Hezbolá, de sus milicias, de los ataques contra personal estadounidense, de complots, provocaciones y décadas de guerra por intermediarios. La evidencia no está escondida. Está escrita con claridad en sangre, escombros y tumbas. Negar esa historia no es realismo. Es amnesia deliberada.

Nada de esto constituye una acusación contra los musulmanes en su conjunto. Eso sería falso, burdo e injusto. Las víctimas de los mulás incluyen a estadounidenses, israelíes, árabes y, sobre todo, a incontables iraníes. El pueblo iraní ha soportado represión, corrupción, brutalidad, prisión, tortura, exilio y muerte bajo este régimen. Su tragedia ha sido vivir bajo un Estado que fusionó el poder político con el fanatismo ideológico e hizo del terror un instrumento de gobierno. El problema no es el islam como tal. El problema es la República Islámica.

Así que hablemos con claridad. La República Islámica lleva haciéndole la guerra a Estados Unidos desde el día en que llegó al poder. A veces abiertamente, más a menudo a través de apoderados, siempre con convicción ideológica. Quienes lo niegan, niegan la historia. Y quienes culpan a Israel por la confrontación de Estados Unidos con Irán no están ofreciendo una visión estratégica. Están blanqueando los crímenes de Teherán a través de una de las mentiras más viejas de la historia humana.

* El artículo se publica con autorización del autor. El mismo ya fue reproducido en el diario La Razón en Perú.