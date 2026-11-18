Se habla de que la IA reemplazará al Director Financiero (CFO, por sus siglas en inglés). Creo que estamos enfocando mal la discusión. La IA puede construir proyecciones, detectar desviaciones, comparar escenarios y preparar informes. Pero ninguna de esas capacidades responde por sí sola a la pregunta que realmente importa: ¿qué decisión conviene tomar y qué consecuencias tendrá sobre el negocio?

Un CFO no es solo responsable de los números. Debe entender cómo se generan los ingresos, dónde se deterioran los márgenes, qué riesgos puede asumir la empresa y cuáles decisiones deben postergarse o cerrarse. Esto exige cuestionar supuestos, interpretar el contexto y actuar cuando la información es incompleta. La precisión de un modelo no equivale a criterio.

Hay una dimensión que suele olvidarse: la responsabilidad. Alguien debe defender una inversión ante el CEO y la Alta Dirección, explicar por qué conviene proteger la caja, rechazar un proyecto rentable o reconocer que una estrategia dejó de funcionar. La IA puede apoyar esos argumentos, pero no asumir sus consecuencias.

El desafío de Finanzas no consiste en competir con algoritmos, sino en elevar su contribución estratégica. Menos tiempo explicando cifras; más tiempo desafiando decisiones, alineando recursos y creando valor sostenible. El CFO del futuro no será quien mejor use la IA, sino quien mejor sepa decidir con ella.