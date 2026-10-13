La IA también tiene canas

América Latina envejece. Pero buena parte de sus empresas y gobiernos sigue tomando decisiones como si sus ciudadanos y consumidores fueran eternamente jóvenes.

La economía plateada, vinculada a las necesidades y capacidades de las personas mayores, no es un mercado marginal. Según la CEPAL, en 2050 una de cada cuatro personas de la región tendrá 60 años o más. Panamá y la región no pueden planificar de espaldas a esa realidad.

¿Dónde entra la inteligencia artificial? En transformar ese cambio demográfico en bienestar, productividad y nuevas oportunidades económicas.

En salud, puede apoyar el seguimiento de pacientes y anticipar necesidades de atención. En banca y seguros, facilitar servicios más accesibles y personalizados. En turismo, vivienda y comercio, ayudar a diseñar ofertas ajustadas a distintas etapas de la vida. Y en el empleo, fortalecer la capacitación y el emprendimiento de profesionales con experiencia.

Pero instalar herramientas no basta. Se necesitan modelos de negocio viables, indicadores de impacto, protección de datos y soluciones que no profundicen la exclusión digital.

El error sería mirar a las personas mayores únicamente como beneficiarias de asistencia. También son consumidores, trabajadores, emprendedores y generadores de valor.

El tema por resolver para Panamá y la región no es cuánto costará envejecer, sino cuánto valor estamos dejando de crear por no prepararnos desde ahora mismo.