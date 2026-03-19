La IA y democracia: ¿Progreso o amenaza?

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser ciencia ficción para redefinir nuestra convivencia.

En política, esta tecnología ofrece una dualidad crítica: la promesa de una gestión pública eficiente contra la corrupción, frente a la pesadilla de la manipulación algorítmica.

El desafío es ético.

Los algoritmos optimizan resultados, pero carecen de responsabilidad sobre el futuro.

Si la democracia es una conversación humana, ¿qué sucede cuando el interlocutor es una máquina programada? Existe el riesgo de que la “gobernanza algorítmica” priorice la eficacia excluyendo la voluntad ciudadana. Peligros como los ‘deepfakes’ y el “dividendo del mentiroso” erosionan el discurso público, creando un estado donde la desinformación socava la confianza institucional.

En Panamá, el uso de IA en seguridad pública ya es parte de la agenda; sin embargo, sin marcos regulatorios claros, estas herramientas podrían derivar en sesgos o arbitrariedades.

La tecnología no nos exime de las tareas democráticas. La legitimidad de una sociedad no reside en la perfección de un código, sino en el poder de decisión del soberano.

El reto es fomentar una cultura de pensamiento crítico que garantice que los humanos, y no las máquinas, tengan siempre la última palabra.

* Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.