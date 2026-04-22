La IAG exige materialización real

Adoptar inteligencia artificial generativa (IAG) es hoy una decisión que ninguna organización seria puede seguir postergando. El problema no está en la intención. Está en la ejecución.

La mayoría de las organizaciones entra por curiosidad o presión competitiva, lanza pilotos, celebra resultados aislados y luego se pregunta por qué el valor no llega. La respuesta es incómoda, pero necesaria, porque la IAG no se materializa por entusiasmo. Se materializa por método.

Allí es donde es imperativo plantear lo siguiente con mucha precisión: transitar de pilotos a impacto empresarial medible requiere un marco estructurado de siete elementos. Primero, una visión progresiva que fije el norte estratégico. Segundo, identificar iniciativas con criterio, no con moda. Tercero, experimentar de forma calculada, con hipótesis claras y métricas reales. Cuarto, priorizar lo que produce impacto de alto valor. Quinto, rediseñar procesos de extremo a extremo, no solo automatizar lo que ya existía. Sexto, reimaginar roles, estructura y formas de trabajo. Y séptimo, establecer un marco de gobernanza que no frene, sino que proteja y acelere.

Las organizaciones que operan con este enfoque superan sistemáticamente a las que persiguen la IAG de forma ad hoc.

La IAG tiene capacidad real. Pero esa capacidad no genera valor por sí sola. Lo genera quien toma las decisiones correctas alrededor de ella, y el costo de no decidirlo ya está corriendo.

* Consultor en Transformación Digital.