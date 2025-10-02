Con alegres destellos, embriagados de fe, la Iglesia Cristiana Redimida de Dios conmemoró 15 años de haber establecido su piedra fundamental para la adoración en Panamá al redentor del mundo. La iglesia está dirigida por Frank Gyamebi, que oriundo de Ghana, llegó y adoptó como suya esta patria. El centro de oraciones de la iglesia que se reúne los jueves (5:00 p.m. a 6:30 p.m.) y domingos (10:00 a.m. a 12:00 p.m.) está situado en el Edificio Tivoli, de la Avenida de Los Mártires, en Ciudad de Panamá. El 31 de agosto, como invitado especial acudí al templo alentado por el pastor Gyamebi y observé como la semilla de fe sembrada en esta tierra de promisión germina para rendir culto al más conspicuo líder dominical; la música no faltó y encantaron las canciones de Nancy Lino, dama indígena que dedicó a Jesucristo. El invitado de honor fue el Pastor Albert Brown, de la Iglesia Templo Misionero la Fe situada en Chilibre cuya prédica tronó vibrante hasta llegar al corazón de los asistentes. Finalmente, mi amigo el pastor Gyambi, que además de predicar es profesor de inglés, con sus palabras llegó al corazón de asistentes y observé como de algunos brotaron lágrimas tan puras como las aguas del río Jordán donde fue bautizado el redentor del mundo: ¡Jesús! Fiel a su vocación de pastor y educador en cátedras de inglés, Gyamebi nos otorgó su teléfono (6664 -7030) para apaciguar ánimos e ilustrar a los que desean aprender otro idioma. * Periodista.