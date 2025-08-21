La importancia del flujo de caja

El flujo de caja en un negocio es el movimiento de dinero que entra y sale de la empresa durante un periodo determinado, puede ser diario, mensual, trimestral, etc. En este se refleja la capacidad de la empresa para generar efectivo y cubrir sus obligaciones financieras como pagos a proveedores, salarios, servicios, préstamos, entre otros, es la muestra de la salud financiera real del negocio.

Para que estemos lo mas claro posible; Recomiendo que el flujo Total, lo subdivida en tres tipos de flujos: Flujo de caja operativo: ingresos y egresos derivados de la actividad principal del negocio (ventas, pagos a empleados, compra de insumos). Flujo de caja de inversión: Compras o ventas de activos como equipos, vehículos, o inversiones a largo plazo, y por ultimo, y no menos importante el Flujo de caja de financiamiento: Ingresos o salidas de dinero por préstamos, aportes de socios o pagos de dividendos.

¿Por qué es tan importante?; Ayuda a saber si el negocio puede operar día a día, apoya la planificación de pagos, evita problemas de liquidez y sirve para tomar decisiones financieras. Si tiene problemas en el flujo de caja en tu negocio, consulte con asesores reconocidos.