La innovación no espera, ¿quedarse atrás? jamás

Cada generación cree vivir una disrupción inédita. Pero la historia suele ser menos original. Ante cada tecnología que abarata capacidades humanas, desplaza poder económico o modifica costumbres, la primera reacción rara vez es serenidad. Fue así con la imprenta, la fotografía, la electricidad, el automóvil, la calculadora, el cajero automático, Internet y el teléfono inteligente. La inteligencia artificial (IA) no escapa a ese patrón. Hoy concentra miedo laboral, sospecha moral, entusiasmo exagerado y regulación temprana. No es casual. Cuando una tecnología toca funciones que asociamos con lo humano, pensar, escribir, crear, decidir, aparece la tentación de verla como amenaza total. Sin embargo, la historia muestra que muchas veces no desaparece el trabajo, se recomponen las tareas, los oficios y las ventajas competitivas.

Eso no significa ingenuidad. La IA trae riesgos reales: sesgos, opacidad, concentración de poder, desplazamiento de tareas y decisiones delegadas sin suficiente criterio. Precisamente por eso necesita gobierno, estándares, trazabilidad y límites. La respuesta seria no es prohibir por miedo ni adoptar por moda, sino entender dónde genera valor, dónde destruye valor y bajo qué reglas debe operar.

La lección histórica es clara, la humanidad suele equivocarse menos por innovar demasiado que por comprender demasiado tarde. La pregunta ya no es si la IA llegará. Ya llegó. La decisión pendiente es quién sabrá convertirla en ventaja antes de que otros la conviertan en distancia. * Consultor en transformación digital.