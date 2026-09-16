La logística energética, la geopolítica y la batalla por los gasoductos

Siempre se ha planteado que el Canal de Panamá debe diversificar sus operaciones para lograr mayor competividad. Con un nuevo administrador entramos en la perspectiva de construir un gasoducto transoceánico para participar en el mercado del transporte de productos energéticos, como parte de las tendencias globales que enfrentan los disrupciones causadas por la geopolítica y el incremento de la demanda de combustibles. Los conflictos estratégicos internacionales que afectan las infraestructura energéticas dan pie a la participación de Panamá en como un eslabón energético regional. Cuando las tradicionales rutas se ven obligadas a modificar sus itinerarios, es necesario apostar al reforzamiento de nuestro país como centro logístico internacional y así brindar nuevas opciones por las estructuras existentes.

Un gasoducto transoceánico formaría parte de un nuevo corredor diseñado para transportar propano, butano y etano a través de unos 76 kilómetros en el Istmo lo que reflejaría la importancia del país dentro de la logística marítima global. En términos logísticos, esto implica que una parte sustancial de los movimientos marítimos internacionales está vinculada directa o indirectamente con el transporte de petróleo y sus derivados, desde los campos de producción hasta las refinerías y centros industriales. El gasoducto transoceánico sería parte de un plan estratégico del Canal de Panamá 2025-2035 que generaría hasta 1000 millones de dólares anuales.

El autor es especialista en logística.