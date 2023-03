La manipulación de la información

En esta entrega nos apartaremos un poco de los temas que por lo regular tocamos para compartir con los lectores porque, a mi criterio personal, es algo que debe verse con mucho cuidado y que por lo regular provoca que tomemos decisiones equivocadas o que asumamos posturas erróneas. Para nadie es un misterio la rapidez con que se maneja la información en la actualidad.

Una noticia se da al otro lado del mundo y se conoce en segundos o inmediatamente por los medios electrónicos y tecnológicos con que contamos desde hace varios años. Si bien es cierto que ese tipo de herramientas han servido para tener al mundo comunicado en cuestión de segundos, cosa que es de gran ayuda por diferentes razones; por otro lado también podemos decir, que se ha convertido en un mecanismo de manipulación por gran cantidad de personas y medios de todo tipo, para dar información falsa, desactualizada, errónea, malintencionada, etc., que lo que busca es crear la confusión y la desinformación de diferentes sectores de la ciudadanía, con el fin de que se favorezca alguna postura o persona en particular.Es penoso y peligroso que en un medio de comunicación esté dando un análisis de una noticia y en otro se analice la misma noticia con un resultado diametralmente opuesto. Así mismo lo vemos en redes sociales en donde salen bandos en disputas que sacan resultados totalmente incongruentes, en donde se deduce con claridad que alguno de los dos miente.

Lo malo de todo esto es que ya no se sabe que es cierto o que es falso, lo que nos imposibilita en muchas ocasiones la emisión de un criterio. Vemos como personas salen repitiendo o reenviando información que fue suministrada por un tercero sin saber la veracidad de la misma, incluso vemos discusiones defendiendo posturas sin saber si lo que nos fue suministrado es correcto.Debemos pensar en qué situación tan delicada nos han puesto los que manejan información y de forma malintencionada la reproducen masivamente. Todo esto debe ponernos a reflexionar sobre a quién creer y a quien no.

Es importante que antes de repetir o reenviar una información o en alguna forma defender la misma, estemos totalmente seguros de la veracidad comprobada de ésta.

En la próxima campaña electoral que se avecina debemos ser responsables con la información que administremos y no permitamos que terceros puedan influir en nuestras decisiones. Nosotros debemos velar para que no nos manipulen con informaciones falsas o con verdades a medias. Somos seres humanos pensantes y no debemos caer en el juego de la difamación y descalificación, que en la mayoría de los casos proviene de tercero sin ninguna credibilidad y que tiene intereses de por medio. Incluso he tenido referencia de personas que se distanciaron por informaciones falsas que se las da un tercero con el afán de lograr un objetivo para él u otro.

*Abogado y exadministrador de ACODECO.