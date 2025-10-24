La mediana empresa en Panamá

La mediana empresa comprende aquellas que facturan entre 1 y 2.5 millones de Balboas. Según el INEC, existen aproximadamente 3,895 de estas empresas. Un estudio realizado por el Observatorio de Emprendimiento y MIPYMES de AMPYME, entre 2019 y 2021 (Fue cerrado posteriormente por la administración) indicaba que actualmente la mediana empresa debería clasificarse como aquella que factura entre 1 y 12 millones de Balboas.

Estas empresas medianas representan un gran potencial para el país, ya que pueden impulsar la exportación de productos y servicios. Sin embargo, no están adecuadamente incentivadas, especialmente en los sectores industrial y agropecuario.

En cambio, los sectores de servicios y comercio han mostrado un mayor desarrollo en Panamá, debido a la naturaleza misma de los negocios en el mercado panameño. Las medianas empresas son de suma importancia porque forman parte fundamental del ecosistema empresarial: generan empleo formal en la mayoría de los casos y contratan servicios de autoempleados, microempresas y pequeñas empresas.

Por ello, necesitan condiciones y leyes que impulsen su desarrollo, en especial para fortalecer sus capacidades de exportación y relaciones comerciales internacionales. “Si Panamá quiere crecer hacia afuera, las medianas empresas son la llave para abrir los mercados internacionales”.

*Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.