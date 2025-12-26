La mejor oferta navideña que uno puede desear

Tal vez este año cierre con un saco lleno de preocupaciones en lugar de regalos. O una maleta de viaje a ningún lado, repleta de deudas.

Quizás cuando nos asomamos al espejo vemos el reflejo de un desconocido, en lugar de reconocer cómo el tiempo se abre paso a través de nuestras arrugas. Es muy probable que las cosas no anden como queremos, pero sí como todos los demás quieren... A este punto, pienso que la Navidad, seamos o no cristianos, trae a muchos una oferta que pocos aprovechan: La oferta del perdón.

Un perdón que, según cuenta la tradición, envió Dios a la humanidad envuelto en trapos y oculto en un pesebre. La promesa de un hombre nuevo, que más allá de complacer a otros, se convirtió en luz para toda la humanidad. Quizás por eso el cielo, en esta época del año, se enciende de pirotecnia. Porque seguimos en búsqueda de la luz que nos genera el perdón hacia los demás, y principalmente, hacia uno mismo. * El autor es licenciado en Psicología.