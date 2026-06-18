La mina: una oportunidad para recuperar empleos

Por años, el debate sobre la reapertura de la mina ha dividido opiniones en Panamá. Sin embargo, más allá de las diferencias legítimas sobre aspectos ambientales y legales, existe una realidad que no puede ignorarse, miles de familias dependen de las oportunidades laborales que genera esta actividad económica.

La minería representó una importante fuente de empleo directo e indirecto para trabajadores, contratistas, transportistas, pequeños comercios y proveedores de servicios. Su paralización dejó un impacto evidente en regiones donde la actividad económica disminuyó considerablemente, afectando ingresos y oportunidades para cientos de panameños.

En momentos en que el país enfrenta desafíos económicos y una creciente demanda de empleo, resulta necesario analizar el tema con objetividad y sin posiciones extremas. La generación de puestos de trabajo dignos debe formar parte de la conversación nacional. El bienestar de miles de familias también merece ser considerado en este importante debate.

Cualquier decisión que se tome debe considerar no solo los aspectos económicos, sino también el impacto que tendrá en la calidad de vida y el futuro de muchos panameños.