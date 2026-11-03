La patria no se construye solo con celebraciones

Cada 3 de noviembre Panamá recuerda la separación de Colombia y el nacimiento de la República en 1903. Es una fecha que invita al orgullo, pero también a mirar con ojo crítico el país que se ha construido desde entonces.

Esta separación no puede entenderse únicamente como un acontecimiento del pasado, sino como una responsabilidad que se renueva cada día. Por lo que defender nuestra soberanía es una acción que se debe reafirmar diariamente.

Ser una nación independiente también significa tener la capacidad de resolver nuestros problemas sin inferencias externas, fortalecer las instituciones y garantizar oportunidades para todos los estratos sociales.

No basta con vestir las calles de rojo, blanco y azul si todavía existen desigualdades y panameños que sienten que el país no avanza al mismo ritmo para todos.