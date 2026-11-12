“La patria se construye”

Cada noviembre expresamos con orgullo lo maravilloso que es ser panameños. Sin embargo, el verdadero amor por la patria no se demuestra únicamente con banderas o discursos, sino con las acciones que realizamos cada día desde el hogar, la comunidad y nuestra profesión.

Como psicóloga, considero que hacer patria significa educar en valores, fomentar la honestidad, la empatía y el respeto, porque los niños y jóvenes aprenden más del ejemplo que de las palabras. También implica honrar a nuestros damnificados con solidaridad y acciones concretas, cumpliendo con el deber de no ser indiferentes ante el sufrimiento de otros.

Construimos un mejor Panamá cuando los servidores públicos actúan con transparencia, cuando cada profesional ejerce su labor con ética y cuando todos rechazamos el “juega vivo”, la corrupción, la humillación, el insulto y la agresividad en nuestras calles y espacios de convivencia.

Necesitamos un país donde la integridad sea la norma y no la excepción, donde conducir con prudencia, respetar las leyes y tratar con dignidad a los demás sean expresiones cotidianas de civismo.

La patria no se honra únicamente durante noviembre. Se honra cada día con decisiones responsables, valores firmes y el compromiso de construir, entre todos, el Panamá que las futuras generaciones merecen.