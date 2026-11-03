Opinión

La patria se demuestra cuando más nos necesitan

La patria se demuestra cuando más nos necesitan
Amilkar Rodriguez
03 de noviembre de 2026

En tiempos de patria, el verdadero compromiso ciudadano no se demuestra únicamente con palabras, banderas o discursos, sino con acciones solidarias que perduren, especialmente cuando nuestros hermanos atraviesan momentos difíciles.

Hoy, cuando la marea ha bajado y pareciera que la emergencia comienza a quedar atrás, es precisamente cuando más debemos mantenernos presentes. Las personas damnificadas no dejan de necesitar apoyo porque las aguas regresen a su cauce. Al contrario, comienza una etapa igualmente difícil: reconstruir sus hogares, recuperar sus fuentes de ingreso y volver a levantarse.

La solidaridad no puede ser pasajera ni limitarse a donar alimentos, ropa o artículos deprimera necesidad. También debemos demostrar nuestro compromiso participando en las actividades que se organicen en las comunidades afectadas. Asistir, consumir, apoyar los emprendimientos y acompañar estas iniciativas es una manera concreta de contribuir a reactivar la economía local.

Que el fervor patriótico se convierta en solidaridad permanente. Porque amar a nuestra patria también significa no darle la espalda a quienes hoy necesitan una mano amiga. La verdadera patria se construye con hechos, y la solidaridad no debe tener fecha de vencimiento.

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Panamá
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