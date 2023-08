La responsabilidad de tener una mascota

Tener una mascota es más una responsabilidad, es comprometerse por velar diariamente por el bienestar y salud de ese ser. En mi caso tengo un perro que más que una mascota es un miembro más de la familia. Al principio lo ves como que lindo un perrito... pero con el tiempo nos damos cuenta de que son seres que demandan tiempo, espacio, dedicación y lo más importante es el presupuesto que tenemos para poder cumplirle. Hemos visto a bien que ya es normal llevar de paseo a todos lados a nuestras mascotas, pero eso también va de la mano con una educación del animal en los diferentes entornos. Las clínicas veterinarias juegan un rol importante en este caminar, pues tener una mascota sin salud es triste. No se trata de un negociado, de atender de manera superficial y enfocada en cuanto cobrar no debe ser una práctica adoptada por los médicos veterinarios. Aplaudo a muchos de estos médicos que atienden con mucha vocación a nuestras mascotas y que son francos en decirnos que realmente es lo que les dará bienestar a nuestras mascotas y que en ocasiones atiende a mascotas abandonas en las calles, por la sola razón de salvarles la vida. De igual forma, es de admirar de aquellas fundaciones, organizaciones o grupos sociales que se enfocan en rescatar y de cuidar de estos animalitos. Solo queda hacer un poco más y crea una ley para que estas responsabilidades y compromisos para tener una mascota no se convierta en una voluntad sino en una obligación que de ser violentada conlleve una sanción, pues al final hablamos de seres vivientes.

*Periodista