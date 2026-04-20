Opinión

La tranquilidad no puede seguir siendo un lujo

La tranquilidad no puede seguir siendo un lujo
Maribel Salomón
20 de abril de 2026

La inseguridad en el país ya no es una sensación: es una realidad que golpea todos los días, mientras muchos prefieren mirar hacia otro lado. Se ha vuelto costumbre escuchar de robos, balaceras o hechos violentos que terminan afectando a quienes menos lo merecen: bebés, niños, adultos mayores, familias que solo buscan tranquilidad dentro de sus propios hogares.

Lo más indignante es la normalización. Las autoridades reaccionan tarde o simplemente repiten discursos vacíos, como si negar el problema fuera suficiente para hacerlo desaparecer. Mientras tanto, los delincuentes, porque hay que llamarlos por su nombre, actúan con total libertad, entrando a comunidades como si fueran dueños del lugar, sin temor a consecuencias.

No se trata de zonas rojas o barrios estigmatizados. Se trata de un derecho básico: la seguridad. No puede ser que vivir en una comunidad humilde signifique estar más expuesto al peligro, mientras otros sectores cuentan con vigilancia y protección constante.

Todos merecen las mismas garantías. La vida no tiene estrato social. Ignorar esta crisis no la hará desaparecer; solo la hará crecer hasta que sea imposible de controlar. * Periodista.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR