Las declaraciones atribuidas a Edna Ramos plantean una exigencia legítima: ningún medio debe presentar sospechas como certezas ni sostener versiones equivocadas cuando existen elementos verificables para corregirlas. La credibilidad periodística no se defiende con arrogancia, sino con pruebas, transparencia y rectificaciones proporcionales al alcance del error.

Pero hay un detalle decisivo: Ramos comienza diciendo «si es cierto». Esa condición impide convertir sus palabras en una sentencia contra el diario. Ni la supuesta ausencia del periodista durante seis años ni el alegado móvil pasional pueden darse por demostrados porque alguien los mencione. Exigir rigor obliga también a practicarlo.

Si una cobertura vinculó injustificadamente los hechos con la labor de Rolando Rodríguez, corresponde aclararlo con visibilidad equivalente y explicar qué información falló. Si esa vinculación tiene sustento, el medio debe mostrarlo responsablemente, sin comprometer la investigación ni vulnerar derechos.

El buen nombre de Panamá merece respeto, pero no puede convertirse en excusa para silenciar denuncias incómodas. Tampoco la libertad de prensa autoriza acusaciones sin fundamento. El país no gana ocultando problemas ni magnificándolos: gana cuando periodistas, abogados y autoridades responden por sus afirmaciones. La salida no es el descrédito recíproco. Es establecer los hechos y corregir, sin cálculos, todo aquello que resulte falso.