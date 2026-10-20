La vida es frágil: vivamos con gratitud, responsabilidad y propósito

El pasado 9 de octubre, a las 12:56 p. m., mientras participábamos en la Liga Intercolegial MIT, coordinada por el Mundial del Barrio y patrocinada por Manzanillo International Terminal, en el Colegio Abel Bravo de Colón, vivimos un momento que nos marcó profundamente. Ayudamos a evacuar a jugadores y estudiantes en medio de la incertidumbre, atendiendo situaciones de nerviosismo, desmayos, golpes de calor y angustia.

Fue una experiencia que nos recordó una verdad esencial: la vida es frágil y cada día es una oportunidad para agradecer, aprender y servir.

A nuestros jóvenes deportistas y estudiantes les decimos: mantengan la calma, cuiden de ustedes y de los demás. Los momentos difíciles también nos enseñan a desarrollar fortaleza, disciplina, solidaridad y carácter.

El deporte y la educación son herramientas fundamentales para transformar vidas, superar obstáculos y construir un futuro con mejores oportunidades. Aprovechen cada entrenamiento, cada clase y cada experiencia para crecer como personas.

Hoy más que nunca, necesitamos unirnos como sociedad, fortalecer nuestros valores y comprender que el desarrollo de Panamá comienza con la formación integral de nuestra juventud.

Agradezcamos el privilegio de estar vivos, la oportunidad de hacer el bien y la responsabilidad de dejar una huella positiva en los demás.

Que Dios bendiga a nuestros jóvenes, a sus familias y a todo Panamá.