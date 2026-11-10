La Villa de Los Santos conmemora su grito de independencia en medio de la solidaridad

Cada 10 de noviembre, La Villa de Los Santos recuerda con orgullo el grito de independencia de 1821, un hecho que marcó la historia de Panamá y representa el valor y la unidad de su gente. Este año, la fecha también invita a reflexionar sobre la fortaleza de sus habitantes ante el sismo que afectó a la provincia y dejó dificultades en varias comunidades.

Ante esta situación, la solidaridad se convirtió en una muestra de esperanza. Las donaciones, el apoyo de ciudadanos e instituciones demostraron que la unión es fundamental para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Hoy, el grito de La Villa de Los Santos también debe recordarnos el valor de la empatía y el compromiso colectivo. Honrar nuestra historia significa mantener vivo ese espíritu de unidad y demostrar que, ante la adversidad, un pueblo unido tiene la fuerza para levantarse y salir adelante